Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак

Мария Кожевникова обратилась к общественности. Недавно популярная актриса публично сцепилась с Ксенией Собчак.

С понедельника, 22 апреля, у православных христиан началась Страстная неделя. Эти семь дней считаются самыми строгими за весь Великий пост. По такому случаю Мария Кожевникова сделала заявление. Она намерена всю неделю голодать.

"Держите пост?! – обратилась актриса к подписчикам на своей официальной странице в Instagram. – Я и моя кума держим пост от начала и до конца. По благословению он дается очень легко и без искушений".

"Нет. Верю в Бога, но не слежу за церковными праздниками и не соблюдаю посты. Может быть, со временем ко мне это придет, но пока мне хватает веры", "Отказаться от того, без чего не можешь прожить... Вредные привычки, осуждение, тот же гаджет... На деле реально соблюдают пост единицы", – отозвались комментаторы.

Напомним, что недавно звезда "Универа" попала в неприятную историю. В шоу "Секрет на миллион" Мария Кожевникова призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак: телеведущая обматерила актрису в соцсети Twitter, узнав, что та стала депутатом. А заодно припомнила съемку в мужском журнале и фото, на котором у Марии видно нижнее белье.

Ксения Собчак не стала медлить с ответом. Скандально известная ведущая пояснила в своем аккаунте: она просто пошутила, и напомнила, что потом предложила актрисе сделать интервью. Однако тогда Мария Кожевникова ей отказала. Блондинки вступили в полемику, по итогам которой интернет-пользователи решили, что это был неплохой пиар.