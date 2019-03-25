"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак

Публичные разбирательства между Марией Кожевниковой и Ксенией Собчак продолжаются. На сей раз популярная актриса по пунктам отбила нападки скандально известной ведущей.

Все началось еще в субботу, 23 марта. Тогда вышла новая программа Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостьей которой стала актриса и бывший депутат Мария Кожевникова. Она призналась, что даже не здоровается с Ксенией Собчак. В 2011 году гламурная блондинка обматерила актрису, когда та только стала депутатом Госдумы, сопроводив свои слова фото, на котором та запечатлена демонстрирующей нижнее белье, а спустя время как ни в чем не бывало подошла и попросила об интервью. Мария ей отказала.

Ксения Собчак прокомментировала слова Кожевниковой у себя в Instagram. Телеведущая обвинила ее в том, что она, будучи депутатом, не оспаривала "мерзости". Ответ Марии не заставил себя ждать. "Я прямо восхищаюсь, как же вы @xenia_sobchak умело прогибаете ситуации под себя, либо память вас подводит. Я напомню", – написала Мария Кожевникова в Instagram.

По словам актрисы, они никогда не дружили с Ксенией Собчак, скорее, наоборот, были едва знакомы. И вот впервые телеведущая обратилась к актрисе весьма грубо. "Ваше первое обращение ко мне, в твиттере (дословно) "затейливая ***", было хамством и побуждением к конфликту!" – заявила актриса. Тогда она не поддалась на провокацию.

Что касается приглашения на интервью, то, как отметила Мария Кожевникова, тогда она только вступила в должность и еще не успела проголосовать ни за какие законы. А вообще, призналась актриса, предложение Ксении Собчак ее заинтересовало, и она бы согласилась.

"Поэтому, давайте уже честно, тогда вы хайпанули над ситуацией, намерено хотели дискредитировать меня "жопами, ***, фотографиями из мужского журнала, коих у вас еще больше. Но вам же те же самые обложки не помешали принять решение выставить себя на пост президента. Вот и получается, Ксения, ситуация с двойными стандартами, которые вы применяете к себе и к другим, но за которые вы так рьяно боритесь", – заключила Мария Кожевникова.

Отметим, что свой пространный пост актриса дополнила скриншотами тех самых грубых записей, сделанных Ксенией Собчак о ней. Однако "Дни.ру" не могут их опубликовать в связи с наличием ненормативной лексики.