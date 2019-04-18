Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Примадонна дала первый за десять лет сольный концерт. Звезды политики, эстрады и спорта в этот вечер блестели ярче кремлевских рубинов. Валентина Матвиенко, Вячеслав Фетисов, Татьяна Навка, Галина Волчек, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Дима Билан, Марк Тишман, Анастасия Спиридонова и многие другие в этот вечер чествовали главную певицу страны. Но каково же было всеобщее удивление, когда на сцену выпорхнула Анастасия Волочкова!

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