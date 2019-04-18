Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
В программе "P.S." Алла Пугачева спела о том, что волнует ее сейчас. Например, композиция "Счастье напоказ" – ирония над самокоронованной эстрадной братией: "Пусть мне знаком сюжет, я не смогу уже/ Жить в мире королей и слуг фальшивых..." Или – "Здесь предательство чаще доверия!/ Что не алмазы, то бижутерия..." На последних аккордах на сцену выбежала Анастасия Волочкова. "Королева Instagram", как ее объявила Примадонна.
Оказалось, Алла Борисовна лично пригласила балерину поучаствовать в концерте. Пугачева, хоть и не активничает в соцсетях, но за коллегами следит. Она видит смелые фотографии, которые выкладывает Анастасия, читает и язвительные комментарии под ними.
Танцовщица любит иронию и постоянно провоцирует, злит хейтеров. Она олицетворяет современного героя массовой культуры и то самое счастье напоказ, заполняя соцсети снимками роскошных роз и иномарок. Поэтому Пугачева, которая постоянно находится под прессингом критики, обсуждений и лжи, и позвала Волочкову – хотела ее поддержать.
Как рассказали в окружении певицы, это случилось еще месяца назад после появления на телеэкране очередной мерзкой передачи про Волочкову. Пугачеву и саму постоянно поливают в прессе помоями. Поэтому то и дело оплевываемую Настю она понимает, как никто.
Для Волочковой подобное доброе отношение Примадонны – своего рода индульгенция, отпущение всех реальных и придуманных грехов. Но обольщаться ей не стоит – врагов и завистников после внимание Самой теперь станет явно больше.
Впрочем, они уже начали себя проявлять. Стоит лишь почитать возмущенные комментарии : "Согласованный выход нормандской лошади Насти на сцену – что это было? Кто в зал пустил невменяемую горе–балеринку?", "И тут появилась Волочкова, изображающая цыпленка-переростка, одним своим появлением способная опошлить все что угодно, что и случилось. Это ей не "цып-цып-мои-цыплятки" в желтом балахоне граблями махать. Костюмчик, кстати, и тут соответствовал" – плюются ядом люди.
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