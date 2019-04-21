На юбилее Пугачевой заметили Медведева
Важную дату певица решила отпраздновать с большим размахом. Как сообщили репортеры, Алла Пугачева потратила около одного миллиона рублей на банкет. Звезда пригласила в свое любимое заведение на Рублевке около 200 гостей.
Коллеги исполнительницы стали прибывать на праздник с четырех часов дня. На снимках, сделанных папарацци возле ресторана, можно увидеть Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Никаса Сафронова, Юрия Николаева, Никиту Преснякова с женой Аленой, Елену Север и многих других знаменитостей.
Поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем также приехали дипломат Валентина Матвиенко и премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Во время банкета охрана не отходила от председателя правительства. Пока неизвестно, что политик решил подарить певице, сообщает Star Hit.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Дмитрия Медведева посетила выступление исполнительницы в Кремлевском дворце. Светлана сидела в VIP-партере и с удовольствием подпевала на юбилее Аллы Пугачевой. Шоу также посетили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель главы правительства Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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