Изменившуюся больную дочь не узнали рядом с Успенской

Любовь Успенская опубликовала свежую фотографию своей дочери Татьяны Плаксиной, которая проходит лечение за границей. Не все поклонники узнали единственную наследницу артистки.

Осенью прошлого года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Ей срочно потребовались две операции. Одна была неудачной – у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной – у Татьяны отсутствуют пять передних зубов.

К тому же она побрилась под ноль. Такую необычную прическу наследница Успенской сделала, решив, что чувствует в волосах негатив, от которого нужно срочно избавиться. Певица собственноручно побрила взрослую дочь. До недавнего времени Татьяна проходила лечение в одной из швейцарских клиник. Теперь она находится в Словении. Об этом рассказала Любовь Успенская.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала несколько фотографий дочери. На одной из них певица смачно целует наследницу в губы. "И снова три счастливых дня было у меня с @pacha_tati. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане и сразу обратно к моей доченьке", – сообщила Любовь Успенская.

На снимке Татьяна Плаксина запечатлена в красном спортивном костюме. Заметно, что волосы ее с момента радикальной стрижки сильно отросли. Видимо, по этой причине не все подписчики узнали наследницу Успенской. "Я подумала: что за парень целует Любу?", "Это дочь?! Я не узнала", "Дочь изменилась. Я запомнила ее лысой. А тут уже волосы сильно отросли. Здоровья вам!" – высказались подписчики.

Многих фанатов покоробил характер фотографии, выложенной Любовью Успенской. "Обожаю Любоньку! Но не могу понять, как можно в губы с дочкой целоваться. Это их дело, просто мысли вслух!", "Зачем такое фото выставлять? Ну держите у себя в телефоне, зачем на всеобщее обозрение?", "Отписываюсь. Это что за поцелуй с дочерью..." – прокомментировали пользователи Сети.