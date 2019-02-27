Показавшая грудь Успенская припрятала деньги в сумочку Баскова
Совсем недавно Успенская отметила круглую дату – 65 лет. Звезда отпраздновала день рождения в кругу самых близких друзей.
Среди приглашенных был замечен певец Николай Басков. Артист весь вечер веселил именинницу и гостей, а также преподнес дорогой подарок. "Золотой голос" презентовал королеве шансона аксессуар от известного бренда, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.
После праздника, Успенская сердечно поблагодарила Баскова в личном микроблоге. Артистка отметила, что на счастье припрятала в его подарок деньги.
"Эту красивую сумку подарил самый щедрый артист нашей эстрады и для удачи положил туда гонорар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Любовь своем Instagram.
Меж тем, поклонники артистки похвалили не только роскошный клатч знаменитости. На фото, которое прикреплено к публикации, Успенская позирует в крошечном платье, открывающем взору любопытных красивую грудь и стройные ножки знаменитости.
"Ай да класс!!))Поступок по мужски после вашего предложения быть ему Николаем Успенским а вам Любовью Басковой) следующий подарок– только красивенькое кольцо)💖", "Выглядит не хуже молодых красавиц , умница во всем 🤠", "Ой, а сумку-то мы и не заметили😂👍😍", "Всем бы так выглядеть в 65!!!! Как в 20!", "Вот живут же люди!!! А тут в кредитах захлебываешся!", "Однако взгляд падает на дикольте а на сумку потом😂", – писали интернет–обыватели.
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