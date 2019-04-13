Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
Танцовщица в очередной раз раскритиковала россиян, которые плохо отзываются о ней. В своем микроблоге Анастасия Волочкова сообщила, что у нее дома в течение шести с половиной часов велась съемка. Для какого именно проекта, она уточнять не стала.
Знаменитость считает, что иметь свободу и говорить правду – это большое достоинство человека. Балерина полагает, что правда сегодня для многих неудобна. "А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно", – заявила обиженная на критику Анастасия Волочкова.
Такое заявление в адрес россиян не осталось незамеченным. Звезда только подлила масла в огонь, дав пользователи соцсети новый повод для того, чтобы как следует ее раскритиковать.
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