От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
В личном Instagram звезда опубликовала пару архивных снимков. На них Никита Джигурда показывает обнаженный торс. Артиста сложно узнать на этих фото: он выглядит чрезмерно худым, кожа да кости.
Ниже звезда написала, что сбрасывала вес для участия в съемках. Никите предстояло играть Иисуса Христа в картине именитого режиссера, поэтому он решил проверить на себе метод, которым пользовались многие философы, жившие до нашей эры.
"Изучив правила голодания разных школ, я, соблюдая все рекомендуемые профессионалами процедуры, 30 дней, как йог, голодал и пил только воду, при этом молясь, ходя в православную церковь, читая евангелие и другие религиозные и научные источники", – рассказал Никита Джигурда.
По словам артиста, во время голодания он многое понял о себе и о мире вокруг. "Именно тогда я открыл для себя суть метода: Я и Отец – одно! И то, что позже выразил в формуле: Secretly We Are Gods!" - продолжил артист.
Никита Джигурда отметил, что получил в ходе этого эксперимента какие-то особые знания, которые хейтерам и недругам понять не суждено. "Ибо хулящие Джигурду зарабатывают отрицательную карму, глупо дразня свою Судьбу!😂", – резюмировал Никита Джигурда.
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