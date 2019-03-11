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Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова сорвала интервью своего экс-водителя Александра Скиртача. Балерина не смогла стерпеть оскорблений и откровений, которыми сыпал ее бывший работник.
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В свежем выпуске программы "Новые русские сенсации" показали продолжение встречи Анастасии Волочковой и Александра Скиртача. В передаче голос за кадром сообщил, что тот не знал о появлении в телецентре балерины, когда давал скандальное в своей откровенности интервью о ней. Однако в какой-то момент в студии появился адвокат Анастасии Волочковой. Скиртач не растерялся, он эмоционально отреагировал на обвинения представителя балерины, что, дескать, так и не вернул деньги артистке, которые забрал у нее обманным путем.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Потом адвокат ушел, а бывший водитель как ни в чем не бывало продолжил свои откровения. Когда он сообщил, будто Анастасия Волочкова призналась ему, что хочет секса с двумя крепкими мужчинами сразу, наблюдавшая по монитору за Александром Скиртачом балерина вне себя выбежала из комнаты и ворвалась в студию.

Увидев балерину, облаченную в короткое платье с головокружительным декольте, из которого буквально вываливалась грудь, ее бывший сотрудник предложил ей сесть и выяснить отношения. Однако у них случилась словесная перепалка. Затем Анастасия ушла, но на ее месте возник Никита Джигурда, с которым та сотрудничает в некоем проекте. Пока артист и бывший водитель разговаривали на повышенных тонах, Анастасия Волочкова из-за спины актера нанесла Скиртачу несколько ударов по рукам.

В какой-то момент Александру надоело это терпеть, он оттолкнул Никиту, чтобы разобраться с Анастасией, но артист быстро закрыл ее собой. "Она женщина!" – попытался внушить Скиртачу Джигурда. "Она не женщина, она животное!" – немедленно отреагировал бывший водитель. "Животных тоже охраняют", – нашелся с ответом актер.

Отметим, что все это время в соседней комнате сидела беременная третьим ребенком жена Александра Скиртача София. Она услышала голос Никиты Джигурды и, несмотря на внушительный живот, отправилась защищать мужа. Увидев Софию в дверях, матерящуюся на балерину, экс-водитель увел ее обратно. Однако этого хватило, чтобы жене Скиртача стало плохо. Ей вызвали скорую помощь.

София Скиртач призналась, что они с мужем за глаза называют Волочкову Дурачковой. "У нас есть такой в семье смех: "Наша дурочка-то учудила..." У нас к ней по-доброму такое отношение, как "в семье не без урода". Ну слишком много ее в нашей жизни", – объяснила жена Скиртача. Когда тот узнал, что к Софии приехали медики, то бросил все и ушел к ней. Анастасия Волочкова сочла такой поступок бывшего сотрудника своей победой.

Автор: Наталья Аряева11 марта 2019, 12:19
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