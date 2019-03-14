Мерзость и мракобесие: вдову Бодрова возмутили съемки "Брата-3"

Вдова Сергея Бодрова – младшего назвала мракобесием планы шоумена Стаса Барецкого относительно съемок фильма "Брат-3". По словам Светланы Бодровой, пользуясь легендарным именем киноленты начала 2000-х, какие-то неудачники решили заявить о себе.

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