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Агутин у всех на виду пристроился к киске после разлуки

Леонид Агутин. Фото: www.globallookpress.com
Сингапур – не только страна, но и порода кошек, выведенная в США. Именно ее выбрали себе Леонид Агутин и Анжелика Варум. 
прочитано 1092 раза

Эти  животные занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые маленькие домашние кошки. Средний вес взрослой особи – до двух килограммов, кота – до трех. Считается, что сингапуры – мягкие по характеру и терпеливые кошки, они легкообучаемы и послушны, общительны и не выносят одиночества. Они всегда чувствуют настроение хозяина и, хотя готовы играть, бегать, прыгать и веселиться весь день, пожалеют его, если он устал или грустит.

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За все эти достоинства и полюбили представителей этой редкой породы в звездной семье. Нюся даже иногда сопровождала хозяев на гастроли. Она болезненно переносит разлуку. Но иногда хозяева вынуждены оставлять ее. Трогательный момент встречи после долгого расставания запечатлен на снимке, который на свой странице в социальной сети опубликовала Анжелика Варум. На ней ее муж пристроился к грустной киске. "Человек и Кошка. У Нюхи, в связи с пережитой разлукой, на "лице" вся скорбь кошачьего народа", – подписала снимок артистка. 

"Они очень скучают и переживают, только сказать не могут", "Скорбь скорбью – а хвост крючком", "Эта порода очень человеколюбивая какая-то, наш кот тоже очень переживает всегда", "Вообще-то кошек любят только хорошие и добрые люди", "Хвост – знак вопроса. Мол, когда вернешься?" – умиляются в многочисленных комментариях подписчики страницы Анжелики Варум.

Автор: Иван Губкин23 января 2019, 16:24
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49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

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