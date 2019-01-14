"Взяла от родителей все": народ обсуждает дочь Агутина и Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливые родители 20-летней Елизаветы. Девушка с четырех лет живет в Майами.
Варум-младшая решила пойти по стопам родителей и создала свой музыкальный коллектив Without Gravity ("Без притяжения"). Группа выступает в местных клубах.
На днях артисты прилетели в США, чтобы проведать наследницу. Знаменитое семейство вместе отправилось завтракать. Умилительной фотографией на страницах микроблога поделился Леонид Агутин.
Естественно, в комментариях к снимку разгорелся спор. Фолловеры певца принялись рассуждать, на кого же больше похожа дочь знаменитостей. Кто-то даже отметил, что Елизавета взяла от родителей все самое лучшее.
"Так интересно, дочь интегрировала характерные черты папы и мамы, Энджилео(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Папина дочка, маме – отрада", "Суровый отцовский взгляд", "Доча красивая– взяла все лучшее от родителей!", "На папу похожа👍", "Как же дочка на гутина похожа", "Как же на папу доча похожа!должна быть очень счастлива.по всеееем приметам", "Доченька на папу очень похожа. Дай вам бог здоровья!!!", – писали пользователи Сети.
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