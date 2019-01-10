Озорная Варум эротично погладила посох деда Мороза

Анжелика Варум отличилась на встрече с дедом Морозом. Многочисленные поклонники пришли в восторг, когда увидели, как популярная артистка дотронулась до его посоха.

Несмотря на то, что забавное видео Анжелика Варум разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram еще 1 января, шумиха вокруг него только набирает обороты. Популярная исполнительница опубликовала две записи, на которой запечатлена во время беседы с дедом Морозом.

"Сейчас поймала себя на мысли, что Дедушку Мороза последний раз видела лет сорок пять назад! А уж к посоху, впервые, только сегодня была допущена))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила в подписи к публикации Анжелика Варум. В ролике же к артистке, сидящей в глубоком кресле, подходит дед Мороз, та поднимается, и он ее крепко обнимает. Все это сопровождается бурными аплодисментами, смехом и улюлюканьем.

И тут дед Мороз сообщил публике: "Я по секрету говорю. Она мне написала. Говорит, дед, приди, я тут буду, за посох хочу подержаться". От этих слов зал взорвался смехом и выкриками. Сама Анжелика Варум присоединилась к общему веселью, от слов деда Мороза широко заулыбавшись. Артистка буквально вцепилась в посох, который ей любезно предоставил всемирно известный волшебник, с озорной улыбкой погладила его и на секунду замерла, загадывая желание.

Подписчики с восторгом отнеслись к публикации певицы, многие по достоинству оценили чувство юмора всех персонажей этих роликов. "Анжелика, Вы такая Классная", "Вы очень Красивая и позитивная!😍", "Не только к посоху, но и к телу 😂", "Анжелика Вы Классная! Красотка❤😻❤И Дед Мороз супер 😀😂👍Позитив", "Анжелика.. Красотка!😍Лапочка чудесная❤🌞😍 Деду Морозу респект👍" – рассыпались в комплиментах поклонники.