Харламов отверг обвинения в поджоге Нотр-Дам
Гарик Харламов вызвал неудовольствие поклонников Ларисы Гузеевой видеонарезкой, опубликованной на его странице в Instagram. В ней объединены кадры из фильма "Бесприданница", где актриса спрашивает героя Никиты Михалкова, почему он не может быть с ней – и отрывок из ток-шоу "Давай поженимся", где сваха нецензурно выражается.
В итоге получилось, что Гузеева после нежных слов любви внезапно взрослеет и кроет Михалкова матом. Чувствительных подписчиков такой коллаж покоробил. Гарика Харламова обвинили в том, что он испортил великий фильм и оскорбил своих подписчиков.
Однако шоумен и не подумал оправдываться. Гарик Харламов считает, что не имеет смысла что-либо объяснять людям, лишенным чувства юмора.
"Я давно понял, что юмор имеет волшебные свойства. Людей, обладающих этим чувством, он делает счастливее, а не обладающих – злее!.. Конечно, я ничего никому не докажу, поэтому до кучи испоганю великий фильм и великую песню", – подписал свой пост юморист.
Для усиления эффекта Гарик Харламов выложил в своем микроблоге смонтированные таким же образом ролики с отрывками из фильма "Буратино", мультфильма "Простоквашино" и еще одним фрагментом из "Бесприданницы". В постскриптуме шоумен отметил: несмотря на его изуверское отношение к жемчужинам мирового искусства, Нотр-Дам-де Пари он не поджигал.
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