Болтливая Асмус подставила Харламова

Кристина Асмус неожиданно раскрыла тайну своего супруга. Обычно скрытная актриса заявила, что Гарик Харламов – человек неорганизованный, и она из-за этого часто испытывает стресс.

Личная жизнь Кристины Асмус – тайна за семью замками. Актриса редко делится с поклонниками подробностями. Но, как известно, у всех правил бывают исключения.

30-летняя актриса призналась, что ее супруг – шоумен Гарик Харламов – очень неорганизованный. У него нет привычки что-либо планировать. А Кристина Асмус, у которой все в жизни разложено по полочкам, из-за этого зачастую испытывает стресс.

"Когда в мои подсчеты и планы врывается внезапность, у меня стресс… В этом мы с Гариком абсолютно разные! Он ничего не загадывает, любит действовать по ситуации, все откладывает на последний момент и обожает вот это "а давайте сдадим билеты" или "дорогая, пошли через полчаса на день рождения к Киркорову?" – пожаловалась Асмус подписчикам в Instagram.

Многие пользователи – в основном представительницы прекрасного пола – Кристине Асмус посочувствовали. "У нас также)) мне нужен настрой, план итд., всякие неожиданные планы выбивают меня из колеи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Также, все расписано по дням на месяц вперед, и если что то пошло не так -стресс((Не знаю плохо это или хорошо", – пишут комментаторы .

А вот подписчики-мужчины в основном не видят ничего плохого в привычках супруга Кристины Асмус. "Я как Гарик! Никогда ничего не планирую, действую по ситуации, интуитивно...", "Я полностью солидарен Гарику, загадаешь, что то не сложится и все, постоянно загадываешь, и постоянно все срывается, а так что хочешь сразу сделал, и все получилось", – поддержали Харламова представители сильного пола.

Умудренные опытом пользователи Кристину Асмус успокоили. Актрисе объяснили, что в этом-то вся прелесть. Страшно представить, если бы и Харламов, как Асмус, был перфекционистом. Это же не жизнь – тоска.