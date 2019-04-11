Асмус заразилась от Харламова неизлечимой болезнью
Звезда "Интернов" Кристина Асмус больна "харламенизмом". Подписчики убедились в этом, заглянув в микроблог актрисы. Асмус выложила фотографии со всеми возможными гримасами, не боясь показаться страшной.
"Я как настоящий блогер не могу определиться - 1/2/3/4/5/6/7/8/9 или 10?? Памагити выбрать!! Листайте, голосуйте!!", – подписала серию снимков Кристина (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Поклонники наперебой сочувствуют 30-летней Кристине Асмус. А некоторые напоминают, как предупреждали ее когда-то об опасности совместной жизни с резидентом Comedy Club.
"Харламенизм заразен!!!", "Вся в мужа пошла!!Как говорится, с кем поведешься", "Когда с годами становишься похожа на мужа", "Муж и жена одна сатана", "Жена Гарика, что еще тут скажешь", – переживают подписчики Асмус. "Гарик оставил подбородок дома и щеголяет по Москве?!", – поинтересовался один из комментаторов.
Недавно Кристина Асмус раскрыла тайну своего супруга. Обычно скрытная актриса заявила, что Гарик Харламов – человек неорганизованный, и она из-за этого часто испытывает стресс.Умудренные опытом пользователи Кристину Асмус успокоили. Актрисе объяснили, что в этом-то вся прелесть. Страшно представить, если бы и Харламов, как Асмус, был перфекционистом.
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