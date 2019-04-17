"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд
Регина Тодоренко позировала перед фотографами в золотистом платье с пайетками. Видео, опубликованное в Instagram, собрало не очень приятные для телеведущей комментарии. Подписчики решили, что наряд висит на Регине, как на швабре, и куда-то пропала талия.
"Регина, вам платье велико, надо размер по меньше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально не твое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебе висит, как на швабре", – пишут комментаторы.
Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывы поклонников на свои посты в микроблоге. Однако саму Регину Тодоренко это не особенно расстраивает, на критику она обычно не отвечает.
Недавно телеведущая рассказала фолловерам о том, как они с мужем посещали семейного психолога. Фотография, которая сопровождала пост, вызвала неудовольствие подписчиков. Регина Тодоренко была без макияжа, а Влад Топалов, судя по всему, давно не посещал парикмахера.
Напомним, в декабре в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появилось пополнение: звезда родила сына Мишу. Едва восстановившись после родов, ведущая взялась за съемки своего нового шоу "Пятница с Региной". Однако сына она надолго не оставляет, все выпуски своей программы Регина снимает дома.
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