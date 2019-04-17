"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Среда 17 апреля
Лента новостей
17:46
В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
17:41
Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок
17:13
Володин: Отчет Медведева – содержательный и конкретный разговор
16:57
Под Владимиром полностью сгорел грузовик (видео)
16:41
Эксперты высоко оценили сотрудничество Думы и правительства
16:15
Жена рассказала о состоянии Быкова
16:14
Под Москвой эвакуировали крупный ТЦ
15:58
Медведев отчитался перед Думой о работе правительства
15:45
Названы дата и время дебатов Порошенко и Зеленского
15:37
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
15:36
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
15:26
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю
15:19
Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами
14:29
Ольга Кабо рухнула с высоты на глазах у оцепеневших зрителей
14:29
У девочки нашли 10 раковых опухолей в глазу благодаря вспышке фотокамеры
14:11
Знаменитого артиста сняли с рейса за 100 грамм водки
14:05
Хакеры слили в Сеть номер телефона Порошенко
13:36
Переехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными
13:33
В Петербурге массово эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
13:21
"Я не аферистка!": Цымбалюк-Романовская жестко ответила на дерзкие обвинения в мошенничестве
13:07
Стареющая Рудковская пришла на премию с "соплей" на голове
13:02
На красной ветке московского метро человек упал на рельсы
12:53
"Рассадник инфекций": Топурию пропесочили за связь с Гуфом
12:44
В Башкирии водитель сбил подростка и скрылся
12:34
Как семья готовится к 40 дням со смерти Началовой
12:30
Стилист нагло отказала Анфисе Чеховой
12:28
В Подмосковье загорелся крупный ТЦ
12:16
Коренные одесситы убедили москвичей своей едой
12:10
Кома после инсульта: подробности состояния сдавшего Быкова
12:06
Московский суд продлил арест Кокорина и Мамаева
12:03
"Как козе баян": Галкин оказался не нужен меркантильной Пугачевой
11:51
Минус 11 кг: стройная Валерия морит мужа голодом
11:43
Мужчина поджег дом и зарезал соседей
11:32
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
11:31
Известный академик скончался в возрасте 97 лет
11:27
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
11:05
Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие
11:04
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
10:50
Петросян с молодой пассией пришел к Урганту
10:48
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому
10:40
Трехлетняя дочь села на шею Миддлтон
10:16
"Совсем не секси": известную актрису заклевали за смелое фото
10:13
"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора
09:28
Подавшая на развод Винокур заявила о втором ребенке
09:18
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
08:51
Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"
08:28
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
08:14
"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском
07:05
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
05:04
"Вкусно просто нереально": звезду шоу "Дом-2" ухажер накормил тараканом
03:03
Затравленная Маркл нашла защиту
01:02
Какого числа Пасха в 2019 году
22:03
"Им не грех втащить": жена вступилась за избивавшего девушек ведущего шоу "Дом-2"
22:00
Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
21:47
Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан
21:33
Киркоров разразился нецензурной бранью после вопроса о Пугачевой
21:07
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
21:07
Юлия Волкова экстремально похудела после замужества
21:05
Прилучный в панике: семейство разбудила пожарная сигнализация
20:26
Скандал на Первом канале: Историк назвал сгоревших в Одессе "биоматериалом"
19:33
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
19:21
В Уфе без вести пропала пенсионерка в тапочках
18:59
Оплачивает няню и водителя: сын Рудковской сам зарабатывает на красивую жизнь
18:45
Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
18:42
Агрессивный лемур напал на жительницу Подмосковья
18:06
Знаменитая модель подразнила народ обнаженной грудью (видео)
18:05
Александрова поблагодарила Пугачеву за спасение
17:43
Рахмон пригласил Володина посетить Таджикистан
17:38
Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
17:33
Погибли 11 человек: автобус и грузовик попали в жуткое ДТП
17:00
Стало известно о судьбе пропавшего во время эфира ведущего Норкина
16:56
Аэропорт в Петрозаводске сменил название из-за злых сил
16:13
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
16:13
Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность
16:06
Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву
16:06
Жена бросила рыжего из "Иванушек"
15:40
Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери
15:35
Сделано заявление о бассейне на месте Нотр-Дам-де-Пари
15:31
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
15:19
Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка
14:47
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
14:45
СМИ: Избиратели отказывают в поддержке Любови Соболь
14:34
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО
14:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года
14:02
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел второе чтение
13:59
Джоли после развода с Питтом сменила фамилию
13:33
Вика Лопырева о втором ребенке: Дочка точно будет похожа на меня
13:27
Москвичей предупредили об остановке поездов на красной линии метро
13:24
Живое сердце напечатано на 3D-принтере
13:18
"Единая Россия" выступила против платных перекрестков
13:04
"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2" (видео)
12:42
Паллиативная помощь в России становится доступнее
12:38
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
12:35
Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу
12:15
Госдума обеспечила надежность Рунета
12:10
Цымбалюк-Романовская устроила сюрприз для любимых россиян
12:08
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды
Угроза с тыла
Шоу-бизнес

"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко в очередной раз нарвалась на критику со стороны поклонников. Телеведущую высмеяли за безвкусный наряд, сравнив со шваброй.
прочитано 301 раз

Регина Тодоренко позировала перед фотографами в золотистом платье с пайетками. Видео, опубликованное в Instagram, собрало не очень приятные для телеведущей комментарии. Подписчики решили, что наряд висит на Регине, как на швабре, и куда-то пропала талия.

ПО ТЕМЕ

"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены

Тодоренко показала "топаловские пятки"

"Регина, вам платье велико, надо размер по меньше", "Оно ужасное, очень полнит", "Платье реально не твое. Какая-то квадратная в нем, талии нет вообще", "Платье на тебе висит, как на швабре", – пишут комментаторы.

Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывы поклонников на свои посты в микроблоге. Однако саму Регину Тодоренко это не особенно расстраивает, на критику она обычно не отвечает.

Недавно телеведущая рассказала фолловерам о том, как они с мужем посещали семейного психолога. Фотография, которая сопровождала пост, вызвала неудовольствие подписчиков. Регина Тодоренко была без макияжа, а Влад Топалов, судя по всему, давно не посещал парикмахера.

Напомним, в декабре в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появилось пополнение: звезда родила сына Мишу. Едва восстановившись после родов, ведущая взялась за съемки своего нового шоу "Пятница с Региной". Однако сына она надолго не оставляет, все выпуски своей программы Регина снимает дома.

Автор: Андрей Евлампиев17 апреля 2019, 17:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выборов не будет: Зеленский и Порошенко обманули украинцев
Освобожденная Савченко готовит крах Порошенко
Болтливый Зеленский проговорился о встрече с Путиным
Неожиданное назначение сына Лукашенко

Шоу-бизнес

Погрязшая в судах с внучкой Федосеева-Шукшина схватилась за голову
Разменявшая шестой десяток Валерия рыдает в три ручья
"Беременная" от Киркорова отправляет родственникам послания с того света
Требующая четыре миллиона в месяц жена не дает Аршавину развод

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву

Примадонна сделала резкое заявление
Шоу-бизнес

Муцениеце застукала Прилучного с бывшей любовницей

Женщина в ужасе побежала от актрисы
Шоу-бизнес

Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело

Телеведущая сразила наповал публику
Шоу-бизнес

"Он стал стариком, а я помолодела": Бабкина публично унизила Гора

Артистка высказалась на телешоу

Гороскоп

"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя

Фоторепортажи

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой

Спорт

Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
"Пинка под зад": настырному Губерниеву крепко досталось
Молодая фигуристка ответила на нападки Плющенко
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)

Регионы

Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
"Глазам не верю": опустевший Крымский мост шокировал россиян
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru