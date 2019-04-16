"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
Влад Топалов выложил фото, сделанное в салоне автомобиля. Певец снял спящими на заднем сиденье супругу, телеведущую Регину Тодоренко, и маленького сына. "Едем к старине Гипносу и Морфею. Некоторые чуточку раньше доехали", – написал артист.
Некоторые поклонники в комментариях предположили, что его ждет взбучка от Тодоренко: "Влад, Регинка тебя убьет, когда увидит снимок", "Ну ты и нарвался. Беги, глупец", "Влад, ну ты и рисковый. Лучше удали, тем более что нельзя фоткать спящими..."
И все же большинство фолловеров отнеслись к фото не столь скептически. Они пожелали молодой семье счастья и терпения в воспитании отпрыска. Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями 5 декабря 2018 года. На свет появился их сын Михаил, которого дома называют Майклом.
Регина Тодоренко и Влад Топалов трепетно относятся к первенцу. Супруги периодически рассказывают подписчикам о том, как он изменил их жизнь. Ранее ведущая призналась, что после рождения ребенка ей кажется, что она святая.
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