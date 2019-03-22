Замужняя Тодоренко размечталась о свободной жизни

Телеведущая высказалась на своей странице в Instagram о воспитании детей. Регина Тодоренко позавидовала француженкам.

Жена певца Влада Топалов поделилась с пользователями соцсети впечатлениями от прочтения книги "Французские дети не плюются едой". В ней говорится о том, что француженки считают свою свободу ключевой составляющей жизни и не носятся с детьми, словно наседки.

Недавно ставшую матерью Регину Тодоренко впечатлило то, что француженки уходят в декрет максимум на три месяца. Ведущая призналась, что ее привлекает "стиль жизни парижских дам". "Просто у меня возник вопрос: КАК?" – добавила девушка.

Регина Тодоренко не понимает, как парижанки совмещают работу с материнством без ущерба детям. Однако сама звезда очень быстро вернулась к делам после родов.

На такие мысли Регину Тодоренко навел отдых с малышом в Абу-Даби. Она сообщила на то, что не увидела город, а смогла посетить всего три аттракциона в одном из парков развлечений.

Это не первый раз, когда Регина Тодоренко жалуется на неудобства, связанные с материнством. Ранее ведущая рассказала, что не может привыкнуть везде ходить с коляской и вещами, поскольку всегда путешествовала налегке.