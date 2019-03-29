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"Какой муж? Какой секс?": Тодоренко забыла о супружеском долге

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
Телеведущая призналась, что материнство ее очень изменило. Регина Тодоренко намекнула, что теперь забывает выполнять супружеский долг.
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Регина Тодоренко пригласила в гости Анну Седокову. Девушки поболтали о личной жизни. Регина Тодоренко пожаловалась, что после рождения ребенка взаимоотношения с мужем Владом Топаловым изменились.

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"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?" – попросила совета теледива в YouTube-шоу "Пятница с Региной".

Анна Седокова посоветовала подруге чаще читать письма, которые Топалову пишут поклонницы. По мнению певицы, даже гипотетическое наличие соперницы может усилить мотивацию.

Регина призналась, что у нее есть пароль от Instagram-аккаунта мужа. Иногда она читает, то, что пишут ему женщины. Тодоренко намекнула, что некоторые сообщения действительно могут взбодрить.

Анна Седокова и Регина Тодоренко. Кадр youtube.com

Также в беседе с певицей телеведущая призналась, что многие считают, что Топалов женился на ней из-за беременности. По словам Регины Тодоренко, это в корне неверно.

"Я выходила замуж. Когда была беременна и все писали: "А понятно, она выходит замуж, потому что залетела". Я такая" Как?" Мы жили какое то– время как в гражданском браке, мы уже знали, чего мы хотим, наверняка знали, что у нас будет семья. А когда будет свадьба, да какая разница. Свадьба у нас будет вообще в мае", – отметила Регина Тодоренко

Автор: Руслана Алексеева29 марта 2019, 21:54
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