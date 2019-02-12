"Вообще недееспособен": бывшему мужу Барановской вынесли приговор

Лена Миро прокомментировала новость о том, что жена подала заявление на футболиста Андрея Аршавина. Блогер убеждена, что спортсмен угрожает супруге Алисе, чтобы не платить алименты, как и в случае с Юлией Барановской.

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