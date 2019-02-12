"Вообще недееспособен": бывшему мужу Барановской вынесли приговор
11 февраля стало известно, что Алиса Казьмина подала заявление в полицию на своего мужа Андрея Аршавина. Якобы футболист отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, а также пообещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он когда-то давал. "Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает лишением свободы, возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в заявлении Алисы. Одновременно с этим стало известно, что Андрей Аршавин подал на развод.
Об этой ситуации Лена Миро высказалась на своей странице в "Живом журнале". "Алиса Казьмина, конечно, далеко не эталон примерной жены. Но она родила Аршавину, как-то жила с ним, терпела измены, пока он окончательно не свалил. Можно ли угрожать, пусть даже и аморальной, глупой бабе, которая является матерью твоего ребенка?" – задала риторический вопрос блогер.
Она убеждена, что спортсмен просто не хочет платить алименты: "Сколько этих писечек у него было? А детей вообще целая куча. Что – всем платить?! Денег не напасешься. Тем более что Аршавин как отец вообще недееспособен".
В качестве примера блогер привела детей, которых родила ведущая Первого канала Юлия Барановская. Футболист с ними не виделся шесть лет. "Андрея больше интересуют чипсы, катание на лошадях и пьянки с новыми писечками, а дети – нет, дети ему не нужны", – заявила Миро.
"Настрогал папа Карло Буратинок и бросил. Что будут есть, во что одеваться – его не колышет. И тут еще одна – тоже требует алиментов. Ну не охренели ли эти бабы вконец? Конечно, самцу чипсоеда платить не хочется. Но по закону обязан. И тут в ход пошли угрозы..." – выстроила цепь событий Лена.
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