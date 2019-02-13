Угрожавший жене Аршавин сбежал от неудобного вопроса
На записи, сделанной репортерами, корреспондентка подходит к автомобилю футболиста и просит его прокомментировать слухи об угрозах. "Здравствуйте! Мы хотели спросить по поводу вашей ситуации с женой. Не могли бы Вы дать небольшой комментарий? Вы ей действительно угрожали?" – поинтересовалась она. Андрей Аршавин отказался отвечать, закрыл дверь машины и уехал.
Ранее жена спортсмена обвинила его в угрозах и вымогательстве. Алиса сообщила, что бывший капитан сборной России отобрал у нее деньги и Mercedes GL 350, а также пригрозил посадить в тюрьму, если она не вернет остальные средства. Более того, футболист пообещал забрать драгоценности и шубы, подаренные ей первым мужем Алексеем Казьминым, передает Пятый канал.
Бракоразводный процесс начнется 26 февраля. Супруги перестали жить вместе некоторое время назад. У пары есть маленькая дочь. Алиса хочет добиться того, чтобы Андрей Аршавин оставил ее в покое.
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