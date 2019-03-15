"Она естественная и легкая": Богомолов впервые высказался о Собчак

Премьера киносериала Константина Богомолова "Содержанки" уже наделала шума в светской Москве – все ищут реальных прототипов истории. Теперь бурлит Санкт-Петербург. Корреспондент "Дни.Ру" побывал в Северной столице на презентации самого громкого проекта года .



В том, что для питерской премьеры был выбран именно "Ленинград Центр", есть логика. Во-первых, это самое модное и гламурное место в городе на Неве, куда на шоу богатые люди часто приводят тех самых содержанок. Во-вторых, прежде, на протяжении почти полувека, в этом здании располагался элитарный кинотеатр, где при помощи дюжины кинопроектов высоким начальникам показывали недоступные для простых людей ленты. Именно здесь "Совэкспортфильм" представлял картины, которые только планировались к прокату.

Поэтому худрук "Ленинград Центра" Феликс Михайлов (зрители знают его по работе над телепроектами "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период" и как постановщика церемоний открытия и закрытия ЧМ по футболу в 2018 году) кинопоказы считает данью той традиции и своей обязанностью. А уж тем более, если фильм снял один из главных российских режиссеров, чьи работы в театре и кино всегда становятся сенсацией. Его боготворят и клеймят, но равнодушных точно нет.

На премьеру Константин Богомолов приехал с бывшей женой – Дарьей Мороз. Как оказалось, развод не сказался на творческих и человеческих отношениях пары. А как красиво Богомолов снял в "Содержанках" сцены секса героини, которую играет Мороз! Сразу видно, что Дарья – не чужой ему человек.

В сериале снялась и Ксения Собчак, которой упорно приписывают роман с Богомоловым. Правда, на премьеру в своем родном городе она приехала тайно (но приехала!). Прошла через черный ход, сидела в дальней ложе и вообще своего присутствия никак не выдала. Сегодня много пишут, что светская львица и ведущая расходится с Максимом Виторганом, поэтому ее желание спрятаться от досужих светских сплетников и любопытных глаз вполне объяснимо.





Сам же Богомолов в этот вечер говорил исключительно о творческой составляющей общения с Собчак, а не про ее горячо обсуждаемый разрыв с мужем и уж, тем более, не про знаменитую драку. "Она прекрасная актриса – органичная, естественная и легкая", – заверил режиссер корреспондента "Дни.Ру".

Что же касается "Содержанок", то сдержанной питерской публике было интересно посмотреть на нравы хмельной, богатой, распутной Москвы. Благо, снимался фильм в реальных квартирах, особняках и ресторанах. В нем пороки высшего общества показаны тонко, с юмором, захватывающе. И от этого грехи кажутся слаще...

