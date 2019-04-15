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Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве

Илья Резник. Фото: www.globallookpress.com
Известный поэт-песенник стал гостем телеведущего Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" Илья Резник рассказал о непростых отношениях с бывшей женой и разлуке с детьми.
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Резник поведал, что его первая супруга Регина Резник работала заместителем директора ленинградского театра эстрады. "Она была очень красивой девушкой, а я в те годы был одинок. Был такой порыв у меня. Мы влюбились. Потом дети родились", – вспоминает поэт в студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

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Резник отметил, что с сыном Максимом у него всегда была очень тесная связь. Он души не чаял в наследнике, расставание с ним казалось чем-то немыслимым.

"Когда мы с Региной расставались, то встал вопрос, с кем будут жить дети. Я был на грани самоубийства. Если бы Максима не оставили жить со мной, то неизвестно, что я бы сделал. Потерять и не видеть его было бы для меня огромной жизненной трагедией", – призналась знаменитость ведущему шоу "Судьба человека".

По словам поэта, Максим не хотел жить с матерью. Мальчик заявлял родительнице, что бросится под трамвай, если его разлучат с отцом.

"Мы с сыном даже пять месяцев потом жили у Аллы Пугачевой. Порой она ночью садилась за рояль, а я ей говорил: "Тише. Максима разбудишь", – поделился Илья Резник.

Младшая дочь супругов – Алиса осталась с матерью. Девочка на семь лет младше брата. Регина Резник, по словам поэта, сделала все, чтобы ограничить общение наследницы с отцом.

"Я все время искал с Алисой встречи. Помню, перелезал через забор в каком-то санатории. Регина делал все, чтобы мы отдалились. Это такой женский эгоизм", – отметил он в студии ток-шоу "Судьба человека".

Сейчас отношения с бывшей женой и наследниками наладились. Илья Резник забыл о прошлых обидах. Вместе они нянчатся с внуком.

Автор: Руслана Алексеева15 апреля 2019, 17:47

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