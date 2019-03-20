"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
Актриса театра и кино Ольга Кабо вспоминает Анатолия Адоскина как удивительного человека и талантливого актера с прекрасным чувством юмора. По словам актрисы, он всегда был за кулисами, поддерживал всех артистов.
"Мне казалось, что у нас с ним какая-то особая связь, потому что он мне всегда говорил теплые, добрые слова и всегда очень поддерживал тем, что присутствовал на моей сцене. Когда я делала литературные постановки по творчеству Ахматовой и Цветаевой, он много о них рассказывал и погружал меня в атмосферу тех лет, будто бы все происходящее могло иметь отношение ко мне тоже", – рассказала Ольга Кабо корреспонденту телеканала РЕН ТВ.
Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. В 1948 году он окончил студию при Театре им. Моссовета. С 1968 года и до конца своей жизни Адоскин служил в этом театре. Театралам запомнились его роли в спектаклях "Глазами Клоуна", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Чайка", "Вишневый сад".
По словам Ольги Кабо, Адоскин был виртуозным артистом. Он успел поработать на сцене "Современника" и в "Ленкоме". В кино Адоскин дебютировал в роли Вали Жукова в фильме "Два капитана" в 1955 году. Зрители помнят его работы в картинах "Девчата", "Братья Карамазовы", "Семь стариков и одна девушка". Ольга Кабо называла Анатолия Адоскина своим талисманом.
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