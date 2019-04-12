Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
До недавнего времени практически ни одно шоу Филиппа Киркорова не обходилось без его отца, легендарного исполнителя Бедроса Киркорова. Артист выходил на сцену и исполнял несколько песен в рамках грандиозного шоу наследника. Но теперь все изменилось. Филипп остался без отца на гастролях.
"Я не могу летать. А у Филиппа как раз очень много перелетов – расстояния большие. Мне тяжело это переносить, поэтому принял решение уйти из коллектива", – пояснил Бедрос Киркоров. Безусловно, это невосполнимая потеря для Филиппа и его шоу, ведь выступления отца придавали выступлениям поп-короля особое очарование.
Интересно, что Бедрос посоветовал и наследнику сбавить обороты. Не секрет, что график Филиппа расписан по минутам, а сам артист умудряется регулярно выходить в свет, выступать в сборных концертах и гастролировать. На все это нужны силы, а ведь Киркоров разменял шестой десяток. Поэтому беспокойство отца обоснованно. Однако сам Филипп, который не раз признавался в том, что не может бездействовать, не слушает ничьих советов.
"Он без работы не может. Филипп не умеет отдыхать. Каждый год делает программы – одна лучше другой, записывает новые песни. Знаю, что многие критикуют его за дуэт с Басковым. Они там похулиганили немного. Но если бы он не был таким, то не был бы Филиппом", – цитирует Бедроса Киркорова "Собеседник".
Отец Филиппа Киркорова живет не в Москве, но часто бывает в столице, ведь тут растут его любимые внуки Алла-Виктория и Мартин. Бедрос обожает с ними нянчиться. "Они очень развитые: занимаются спортом, ходят в кружки. Любят конструкторы. У них их полно – они обожают строить домики, садики, машины. Недавно целый корабль собрали, огромный танк. Красота неимоверная. Дети радуют не только меня, но и Филиппа, он с ними изменился", – признался отец Филиппа Киркорова.
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