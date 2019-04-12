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Шоу-бизнес

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца

Филипп и Бедрос Киркоровы. Фото: www.globallookpress.com
Серьезные изменения произошли в жизни Филиппа Киркорова. Теперь поп-король колесит по городам и весям без своего отца.
прочитано 16429 раз

До недавнего времени практически ни одно шоу Филиппа Киркорова не обходилось без его отца, легендарного исполнителя Бедроса Киркорова. Артист выходил на сцену и исполнял несколько песен в рамках грандиозного шоу наследника. Но теперь все изменилось. Филипп остался без отца на гастролях.

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"Я не могу летать. А у Филиппа как раз очень много перелетов – расстояния большие. Мне тяжело это переносить, поэтому принял решение уйти из коллектива", – пояснил Бедрос Киркоров. Безусловно, это невосполнимая потеря для Филиппа и его шоу, ведь выступления отца придавали выступлениям поп-короля особое очарование.

Интересно, что Бедрос посоветовал и наследнику сбавить обороты. Не секрет, что график Филиппа расписан по минутам, а сам артист умудряется регулярно выходить в свет, выступать в сборных концертах и гастролировать. На все это нужны силы, а ведь Киркоров разменял шестой десяток. Поэтому беспокойство отца обоснованно. Однако сам Филипп, который не раз признавался в том, что не может бездействовать, не слушает ничьих советов.

"Он без работы не может. Филипп не умеет отдыхать. Каждый год делает программы – одна лучше другой, записывает новые песни. Знаю, что многие критикуют его за дуэт с Басковым. Они там похулиганили немного. Но если бы он не был таким, то не был бы Филиппом", – цитирует Бедроса Киркорова "Собеседник".

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Отец Филиппа Киркорова живет не в Москве, но часто бывает в столице, ведь тут растут его любимые внуки Алла-Виктория и Мартин. Бедрос обожает с ними нянчиться. "Они очень развитые: занимаются спортом, ходят в кружки. Любят конструкторы. У них их полно – они обожают строить домики, садики, машины. Недавно целый корабль собрали, огромный танк. Красота неимоверная. Дети радуют не только меня, но и Филиппа, он с ними изменился", – признался отец Филиппа Киркорова.

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2019, 08:42
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
у писак дни.ру полная беда с заголовками как выдадут хоть стой хоть падай где ценз на дебильные заголовки надо ж быть умнее и реальнее не писать хрень в заголовке
Гость
Ответить
Заголовок - хрень какая-то
1

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