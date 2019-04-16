Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
Фотомодель приняла участие в съемках программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Она рассказала, что познакомилась с Федором Бондарчуком в гостях у своей одноклассницы. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.
Телеведущая отметила, что ее избранник отличался спокойным характером. "Он всегда был очень скромным мужчиной – не богемным, как некоторые пытаются его представить. Симпатичный, с хорошим чувством юмора. Мы были как Ромео и Джульетта", – вспомнила звезда.
В их жизни не обошлось без трудностей. Во время службы в Подмосковье у Федора обнаружили язву. Он был доставлен в столичную клинику и, к счастью, быстро восстановился.
Пару всегда поддерживали верные друзья, в том числе певец Владимир Пресняков и телеведущий Тигран Кеосаян. Последний был сокурсником режиссера. Некоторое время они даже жили вместе, передает Teleprogramma.pro.
В откровенном интервью Светлана Бондарчук поделилась впечатлениями и от знакомства с отцом избранника. "Его папа – удивительный человек. Я такого никогда не встречала. Там такой масштаб интеллекта! Я сразу подумала, что общаюсь с какой-то вселенной", – заключила она.
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