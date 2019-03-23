Сексуально озабоченную Бондарчук отправили "варить пельмешки"
Светлана Бондарчук насмешила публику, появившись на обложке журнала Tatler в красном бикини, уверена Лена Миро. Известная своими резкими нелицеприятными высказываниями в адрес знаменитостей блогер заявила, что единственное достоинство 50-летней Бондарчук – худоба. А она почему-то - видимо, "по пьяни" – возомнила себя секс-символом.
Главреда журнала Hello! Миро называет "бабой Светой". Блогер пишет, что из-за тонны грима и компьютерных примочек бывшая модель похожа на покойника, подготовленного для кремации.
Лена Миро взялась исследовать причины, по которым 50-летняя Светлана Бондарчук решила показаться на обложке журнала неглиже. Блогер делает вывод: "баба Света" в молодости "не натрахалась". Теперь же богатый и влиятельный муж (Федор Бондарчук) ушел от Светланы к более молодой. А по любви с ней спать никто не хочет – как считает Миро, потому что Бондарчук "старая и страшная". Все, что ей остается – пытаться публично представить себя соблазнительной красоткой, а также обеспечивать молодого любовника, дизайнера Сергея Харченко.
Светлане Бондарчук Миро советует не позориться – а жить, как все нормальные бабушки. То есть, путешествовать, печь пироги, варить пельмешки и заниматься модной скандинавской ходьбой. Можно Светлане Бондарчук заняться и общественно полезными делами. Блогер рекомендует светской львице попробовать себя в благотворительности или преподавании.
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