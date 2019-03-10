Звезда "Ранеток" в истерике из-за угроз мужа

Супруг бывшей звезды "Ранеток" Жени Огурцовой перешел к угрозам и шантажу. Бросивший Женю с больным ребенком на руках Анатолий Рамонов атакует ее звонками и постами в соцсетях.

Супруг бывшей звезды "Ранеток" выложил пост, в котором обвинил Женю в разрыве отношений. Под горячую руку Рамонова попала и подруга Огурцовой – еще одна бывшая участница "Ранеток" Елена Третьякова.

Как написала экс-звезда "Ранеток" в Instagram, супруг просто нанес ей удар "под дых", раскрыв некоторые детали их отношений. Но на этом атака не завершилась. "Начались бесконечные звонки и сообщения с угрозами и шантаж! В итоге он выложил какой-то глупый пост, который я не могу объяснить! То, что он был пьян – не оправдание!", – написала Огурцова.

Какие именно претензии выдвинул Рамонов, экс-звезда "Ранеток" уточнять не стала. Однако призналась, что из-за переживаний, вызванных действиями супруга, она потеряла 3 килограмма. По словам Огурцовой, бБольше всего она переживает даже не из-за себя, а из-за того, что Анатолий не приезжает видеться с сыном, который очень любит папу.

Сам Рамонов неохотно отвечает подписчикам на вопросы относительно его отноений с семьей. Он пишет, что намерен продолжать работать, строить карьеру и заниматься воспитанием сына. При этом, по словам бывшей звезды "Ранеток", встречи с ребенком он пропускает, пишет StarHit.

Напомним, экс-звезда "Ранеток" борется с серьезным заболевание глаз. Недавно ее постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов – оставил семью, несмотря на то что у маленького сына пневмония. Бывшая звезда "Ранеток"помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной прописки. Певица сейчас обижена на супруга: она недоумевает, почему тот бросил ребенка.