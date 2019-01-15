Звезда "Ранеток" слепнет из-за редкой мутации

Бывшая участница группы "Ранетки" выяснила, из-за чего теряет зрение. У звезды одноименного сериала обнаружили редкое генетическое заболевание.

Женя Огурцова еще в начале прошлого года сообщила, что у нее проблемы со зрением – она почти ослепла на один глаз. После долгих походов по врачам наконец выяснилось, в чем причина недуга.

Как рассказывала девушка, боли в левом глазу мучили ее еще 31 декабря, а 2 января она практически не видела. Медики лишь разводили руками: множество анализов, которые обошлись Жене в круглую сумму, не дали результатов.

Позже один из врачей поставил ей диагноз "рассеянный склероз". Это звучало как приговор: люди с такой болезнью долго не живут. Однако уже через несколько дней выяснилось, что диагноз был ошибочным.

На днях Женя сообщила, что наконец-то узнала свой диагноз. Врач из Калуги, ознакомившись с историей ее болезни, пришел к выводу, что у певицы атрофия сетчатки.

"Мне очень долго не могли поставить диагноз, потому что это очень редкое заболевание. В Москве около 50 человек с таким заболеванием, как у меня. Нет пока ясности, из-за чего это все произошло. Возможно, что это генная мутация. Через недели две я еду к генетикам и сдаю кровь, чтобы найти, что это за мутация", – рассказала Огурцова. Больше всего Женя беспокоится, что наследственное заболевание может перейти к ее сыну Марку – и готова на все, лишь бы этого не случилось.

Женя Огурцова была замужем два раза. С первым супругом музыкантом Павлом Авериным она прожила три года. Спустя пару месяцев Женя познакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым, который позже стал ее мужем. В 2015 году у певицы родился сын Марк. Сейчас Огурцова полностью сосредоточилась на воспитании мальчика, пишет "Вокруг ТВ".