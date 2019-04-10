Малышева раскрыла секрет "потрясающего секса"
В микроблоге профессор опубликовала фотографию десяти активностей, которые помогут разнообразить секс. Она предложила подписчикам перейти по ссылке в раздел Stories, чтобы узнать подробности.
По мнению Елены Малышевой, улучшить половую жизнь помогут плавание, кардиотренировки, планка, подъем таза, поза лягушки, растяжка "кошка-собака", укрепление мышц пресса и корпуса, шарнир, а также упражнения Кегеля, сообщает Lenta.ru. Она добавила, что тренировки с партнером помогут сохранить отношения.
Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни комментаторы поблагодарили телеведущую за ценные советы. "Очень хорошие упражнения! Физическую нагрузку надо культивировать с рождения! Спасибо вам за труд", "Какая ценная информация!", "Что бы мы без вас делали?", – написали они.
Другие подписчики, наоборот, посчитали подобную тему неуместной. "Как-то уж очень Елена Малышева озабочена этой темой. И на телевидении и здесь. Есть много тем более серьезных, чем позы в сексе", "Что за бред? Нормальным парам с нормальными отношениями, с любовью друг к друг никакие упражнения не нужны", – заявили они.
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