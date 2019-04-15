Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью
Неудачные попытки шоумена запустить самолетик вызвали у девочки смех. Наследница Максима Галкина и Аллы Пугачевой искренне обрадовалась, когда игрушка сделала полную петлю и чуть не врезалась в ее знаменитого отца.
В комментариях поклонники семьи Максима Галкина порадовались за детей, которые растут в любви. "Какой заразительный смех дочки!", "Как приятно смотреть… В этой семье живет счастье", "У прекрасного папы чудесные дети. Растут в ласке, любви и радости", – цитирует россиян Пятый канал.
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