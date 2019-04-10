Вскрылась сенсационная связь Малахова с измученной "подставами" Волочковой
Светская львица назвала своим близким другом автора композиций Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Николая Баскова и других знаменитостей. Теперь в качестве певицы себя попробует Анастасия Волочкова.
Сенсационной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Балерина заявила, что готовит песню под названием "Одна". Анастасия Волочкова пообещала представить ее в скором времени.
Звезда отметила, что ей было сложно после скандалов, съемок и "подстав". Напомним, балерина появилась в шоу "Осторожно, Собчак!" и осталась недовольна интервью. Анастасия Волочкова обвинила Ксению Собчак в том, что она ставила жучки в ее доме и рылась в вещах.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова работает над автобиографической книгой "Плата за успех". Балерина заявила, что в ней поклонники смогут узнать больше о ее детстве и о том, как она стала звездой.
Ранее Анастасия Волочкова снялась для выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Балерина поведала о том, как бывший муж Игорь Вдовин, взяв в долг крупную сумму, так ничего и не вернул, о сложных отношениях с матерью и о том, что она якобы отдала отца в дом престарелых.
Артистка была слишком занята
Батька присмирел
Женщина призналась, что они очень стараются
Красавица в ожидании сына
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Лена Миро-скандальный уродец.
Два кило картошки
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Секс
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Прервать беременность
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Седловидная матка