Вскрылась сенсационная связь Малахова с измученной "подставами" Волочковой

Балерина призналась на своей странице в Instagram, что готова представить хит. Анастасия Волочкова заявила, что для нее написал песню звездный композитор Алексей Малахов.

Светская львица назвала своим близким другом автора композиций Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Николая Баскова и других знаменитостей. Теперь в качестве певицы себя попробует Анастасия Волочкова.

Сенсационной новостью она поделилась на своей странице в Instagram. Балерина заявила, что готовит песню под названием "Одна". Анастасия Волочкова пообещала представить ее в скором времени.

Звезда отметила, что ей было сложно после скандалов, съемок и "подстав". Напомним, балерина появилась в шоу "Осторожно, Собчак!" и осталась недовольна интервью. Анастасия Волочкова обвинила Ксению Собчак в том, что она ставила жучки в ее доме и рылась в вещах.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова работает над автобиографической книгой "Плата за успех". Балерина заявила, что в ней поклонники смогут узнать больше о ее детстве и о том, как она стала звездой.

Ранее Анастасия Волочкова снялась для выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Балерина поведала о том, как бывший муж Игорь Вдовин, взяв в долг крупную сумму, так ничего и не вернул, о сложных отношениях с матерью и о том, что она якобы отдала отца в дом престарелых.