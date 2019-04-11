Затравленную Волочкову спустили с небес на землю после слов о бедных россиянах

Анастасия Волочкова не растеряла своей непосредственности - и потому говорит, что думает. Однако ушлые радиожурналисты спровоцировали балерину на неосторожные высказывания, из-за чего и разразился скандал.

Высказывания Анастасии Волочковой, из-за которых разразился скандал в Сети, вырваны из общего контекста беседы. Балерина не могла состязаться в дискуссии с опытными журналистами, и в результате поддалась на провокацию.

"Ее слова о том, что "если вы недовольны можете уехать из страны", были прежде всего посвящены ведущим, которые ее провоцировали вопросами на политические темы. И она советовала именно им – если им что-то не нравится – покинуть студию и страну. Потому что уж им-то очевидно не на что жаловаться. Они состоялись как журналисты и успешны – да и, вероятно, зарплата у них не мизерная", – прокомментировал ситуацию для "Дней.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт признает, что Анастасия Волочкова затем начала невпопад говорить о малоимущих и допустила ключевую ошибку. Балерина совершенно забыла о людях с ограниченными возможностями, которые получают от государства весьма скромные суммы, а работать при этом многие из них просто не могут.

"Так что нельзя всех малоимущих показывать в виде тунеядцев и алкоголиков. Это не работает. Есть разные случаи и жизненные ситуации. К примеру, в деревнях порой зарплаты совсем небольшие, а это в конечном итоге влияет на величину пенсии. И разве эти люди заслуживают таких слов о себе, отпахав всю жизнь?", – заключил Манукян.

Эксперт прокомментировал высказывания Анастасии Волочковой, прозвучавшие в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Балерина заявила: бедным россиянам, вместо того чтобы ругать власти, нужно "задать вопрос своей совести" и начать работать, а не "курить на завалинке бычок". А всем недовольным, по мнению артистки, лучше просто уехать из России. В соцсетях эти слова балерины вызвали бурю возмущения.