Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова
"Эти российские "избранные" считают, что у них какое-то эксклюзивное право на страну", "Иногда лучше просто садиться на шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивала и берегла для "Эха", – выразили недовольство пользователи Сети. Но нашлись и те, кто лояльно отнесся к словам Анастасии Волочковой.
Экс-прима Большого театра сделала смелые заявления в эфире программы A-team на радиостанции "Эхо Москвы". Анастасия Волочкова заявила, что во всех невзгодах следует винить только себя, а не президента или политиков.
"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" – позволила себе довольно обидные слова в адрес необеспеченных россиян знаменитость. А тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, Анастасия Волочкова посоветовала "работать, а не курить на завалинке".
Что касается самой балерины, то она не бедствует. Не секрет, что Анастасия Волочкова может позволить себе отдых на дорогих курортах, роскошные наряды и антиквариат в интерьере. За любовь к шику и блеску танцовщицу не раз критиковали в Сети.
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