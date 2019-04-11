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Шоу-бизнес

Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина призвала уехать из страны тех, кто недоволен обстановкой в России. Такими высказываниями Анастасия Волочкова вызвала критику в свой адрес в соцсетях.
прочитано 390 раз

"Эти российские "избранные" считают, что у них какое-то эксклюзивное право на страну", "Иногда лучше просто садиться на шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивала и берегла для "Эха", – выразили недовольство пользователи Сети. Но нашлись и те, кто лояльно отнесся к словам Анастасии Волочковой.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Экс-прима Большого театра сделала смелые заявления в эфире программы A-team на радиостанции "Эхо Москвы". Анастасия Волочкова заявила, что во всех невзгодах следует винить только себя, а не президента или политиков.

"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" – позволила себе довольно обидные слова в адрес необеспеченных россиян знаменитость. А тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, Анастасия Волочкова посоветовала "работать, а не курить на завалинке".

Что касается самой балерины, то она не бедствует. Не секрет, что Анастасия Волочкова может позволить себе отдых на дорогих курортах, роскошные наряды и антиквариат в интерьере. За любовь к шику и блеску танцовщицу не раз критиковали в Сети.

Автор: Валерия Нарская11 апреля 2019, 13:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Этой дуре зажравшейся самой надо уехать из этой страны. Уже тошнит от всех этих звёзд шоу бизнеса. Их бы в совхозы или колхозы отправить работать. Живут как паразиты за счёт простого народа и ещё смеют рот разевать на народ.
Гость
Ответить
Надоела эта дура Волочкова,кроме шпагата ничего не умеет...
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