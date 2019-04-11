Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова

Балерина призвала уехать из страны тех, кто недоволен обстановкой в России. Такими высказываниями Анастасия Волочкова вызвала критику в свой адрес в соцсетях.

"Эти российские "избранные" считают, что у них какое-то эксклюзивное право на страну", "Иногда лучше просто садиться на шпагат", "Такое впечатление, что она это специально вынашивала и берегла для "Эха", – выразили недовольство пользователи Сети. Но нашлись и те, кто лояльно отнесся к словам Анастасии Волочковой.

Экс-прима Большого театра сделала смелые заявления в эфире программы A-team на радиостанции "Эхо Москвы". Анастасия Волочкова заявила, что во всех невзгодах следует винить только себя, а не президента или политиков.

"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" – позволила себе довольно обидные слова в адрес необеспеченных россиян знаменитость. А тем, у кого доход ниже прожиточного минимума, Анастасия Волочкова посоветовала "работать, а не курить на завалинке".

Что касается самой балерины, то она не бедствует. Не секрет, что Анастасия Волочкова может позволить себе отдых на дорогих курортах, роскошные наряды и антиквариат в интерьере. За любовь к шику и блеску танцовщицу не раз критиковали в Сети.