"Нас просто использовали": обозленный Пригожин рассказал о подлой подставе с "Евровидением"
По словам продюсера, 10 лет назад его супругу певицу Валерию федеральный канал пригласил стать участницей "Евровидения". Два месяца шли переговоры, в результате продюсер и вокалистка отправились в Лондон снимать клип для конкурса. Музыкальный ролик стоил Валерии баснословных денег – 300 тысяч долларов. Наряды для выступления были созданы самим Жан-Полем Готье.
Однако в дело вмешалась некая влиятельная дама – Лариса Васильевна, фамилию которой Пригожин не называет. По словам Иосифа, сын этой женщины встречался в то время с певицей Анастасией Приходько.
"И у нее позиции оказались крепче: ночная кукушка дневную перекукует. А она вообще гражданка Украины и, если помните, ходила и оскорбляла весь наш народ. Модераторы федерального канала убирали все гадости, которые она говорила в адрес евреев. Она не прошла отбор на "Евровидение" на Украине и появилась у нас", – вспоминает муж певицы Валерии.
В результате голосования компетентного жюри представлять Россию на вокальном состязании поехала Приходько. Пригожин обращался ко многим своим друзьям в шоу-бизнесе, но те лишь разводили руками. Продюсер думал созвать пресс-конференцию и устроить скандал, но его отговорили.
"Вообще я крепкий человек, но в тот момент у меня были капли на глазах от вопиющей несправедливости. Прошло десять лет, но до сих пор не могу это забыть и простить себе, как я, такой ушлый мальчик, мог подписаться на эту ситуацию! Перед Лерой мне стыдно. Нас просто использовали для пиара, для просмотров", – говорит расстроенный Пригожин.
Продюсер уверен, что посланца на "Евровидение" надо выбирать народным голосованием. По словам Пригожина, идеально было бы поставить урны для бюллетеней. Муж певицы Валерии понимает, что это обойдется в копеечку, однако ему кажется, что так будет честнее.
"Но вообще Евровидение – это конкурс клоунов. То, что победило в прошлом году – это что было? Притом, что в Израиле живет моя мама, я еврей и должен вроде бы радоваться…" – рассудил муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с Sobesednik.ru.
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