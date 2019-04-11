Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных
Продюсер уверен, что живущие за чертой бедности россияне не виноваты в своем положении. Иосиф Пригожин посоветовал Анастасии Волочковой не высказываться по вопросам, в которых балерина не разбирается.
"Обалдеть можно просто. Если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике – не надо открывать свой рот", – заявил продюсер. По словам Пригожина, россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят.
Иосиф Пригожин напомнил, что и в европейских странах сегодня огромное число живущих за чертой бедности. Он подчеркнул: проблема, которую Волочкова пытается поднять, общегосударственная и общечеловеческая. "А давать оценку тому, что говорит Волочкова, – это надо быть просто больным человеком. Комментировать, что говорит Волочкова по части социальных вещей, – это абсолютнейшая чушь", – приводит слова Пригожина "Царьград ТВ" со ссылкой на РИА ФАН. Продюсер отметил, что высказывания человека показывают уровень его образования, а также окружения, сферы интересов и профессии.
Комментарий Иосифа Пригожина относится к высказыванию Анастасии Волочковой, прозвучавшему в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Балерина заявила: бедным россиянам, вместо того чтобы ругать власти, нужно "задать вопрос своей совести" и начать работать, а не "курить на завалинке бычок". Всем недовольным, по мнению артистки, лучше просто уехать из России.
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