Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии

Новость о том, что дочь певицы Валерии Анна Шульгина срочно госпитализирована и прооперирована, стала сенсацией. О состоянии девушки рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

О госпитализации и срочной операции Анны Шульгиной стало известно накануне, 10 апреля. Об этом рассказала сама певица, опубликовав соответствующую информацию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Журналисты немедленно распространили эти данные, причем заголовки материалов звучали один страшнее другого.

Примечательно, что в этой ситуации Валерия хранила молчание. В своем аккаунте той же социальной сети популярная исполнительница публиковала фотографии с различных мероприятий, даже в комментариях не заикнувшись о том, что дочь перенесла операцию. Заинтригованные репортеры обратились за комментариями к ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину.

Он успокоил встревоженную общественность. "К великому счастью, ее сегодня выписали, и она только что поехала домой", – заявил Пригожин. Делиться какими-либо подробностями о состоянии Анны Шульгиной он не стал и лишь в общем обрисовал ситуацию. "Была операция. Экстренно госпитализировали. Подробности не могу сказать, это конфиденциально. Сама захочет – расскажет, она уже взрослая девочка. Бывают такие экстренные ситуации", – сказал продюсер.

По его словам, события развивались стремительно. "Позавчера ее забрали на скорой, срочно прооперировали и сегодня уже отпустили. Экстренные ситуации бывают у всех – и у молоденьких, и у стареньких. Это непредсказуемо", – цитирует Иосифа Пригожина сайт "Комсомольская правда".