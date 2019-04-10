Госпитализированной дочери Валерии сделали срочную операцию
О проблемах со здоровьем Анны Шульгиной стало известно после ее публикации в социальной сети Instagram. Артистка выложила несколько фото и видео в приложении Stories. Анна опубликовала снимок своей руки с капельницей. "Никто не думал не гадал, что сегодня 7 утра начнется со скорой, наркоза и операции (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Анна Шульгина.
Позже певица выложила фотографию, на которой запечатлела свое лицо. Она предстала улыбающейся, в белой ночной сорочке. "Только отошла до конца от наркоза. Все хорошо. С каждым бывает. Спасибо за теплые слова вам! Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами!" – призналась дочь певицы Валерии.
Пока не известно, что случилось с Анной Шульгиной. Молодая исполнительница предпочитает не распространяться о причинах госпитализации. Самое главное, что состояние артистки не вызывает опасений. Более того, у Анны хороший аппетит. Она выложила фотографию бульона, который ей подали в больнице. "Когда на первый прием пищи за сутки смотришь как на божество! Только бульон! Только хардкор!" – объявила наследница звезды эстрады.
Отметим, что Анна Шульгина, хоть и пошла по следам своей матери, певицы Валерии, отличается от именитой родительницы. В частности, девушка коротко подстриглась, ярко красится, имеет эффектный сценический образ, выступая под псевдонимом SHENA, и исполняет музыкальные композиции, совсем не похожие на те, что поет мать.
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