Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру
О своем достижении Ляйсан Утяшева объявила в социальной сети Instagram. Она записала видео после выступления в Санкт-Петербурге. "Питер, спасибо большое! Сегодня было как-то очень трогательно, красиво... А еще я похудела на десять килограммов. И Катя мне сказала, и Гарик – не поправляться. Короче, я попала!" – с улыбкой объявила Ляйсан. Катя и Гарик – хореографы. Они, кстати, были постановщиками номеров в нескольких сезонах популярного шоу "Танцы" на ТНТ. А его ведущей была как раз Ляйсан.
Также Утяшева обнародовала видео с репетиции, где продемонстрировала новую фигуру. Ее похвалила та самая Катя. "Моя девочка ... это будет лежать здесь ... ... вчера я увидела в зале танцовщицу ... .... ... пока кто-то думает , что тебе все приносят на блюдечке .., ты получаешь в зале *** ., успеваешь на кучу съемок , а мыслями , каждую секунду, со своей семьей ... Ты такая сумасшедшая ... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Катя Решетникова, авторству которой и принадлежит ролик.
Многочисленные поклонники пришли в восторг и осыпали Ляйсан Утяшеву комплиментами. Не обошлось и без критики. Кто-то предположил, будто она сделала липосакцию. Ранее бывшей гимнастке упорно приписывали хирургическое вмешательство в свою внешность, в частности речь шла о пластике лица.
Однако Ляйсан Утяшева опровергла эти слухи. "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу", – в свежем интервью пояснила Ляйсан Утяшева.
Телеведущая попала впросак
Артистка уверена, что высшие силы отреагировали на ее просьбу
Певица не разрешает им вмешиваться в воспитание внучки
Первый мужчина разбил Насте сердце
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Афера с коллегой
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Самоубийство это больно?
<цензура>
что нравиться девушкам
Межрасовый брак
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Грудное вскармливание
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
Седловидная матка