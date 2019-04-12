Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру

Ляйсан Утяшева гастролирует со своим грандиозным танцевальным шоу "Болеро". В результате больших физических нагрузок она сбросила десять килограммов.

О своем достижении Ляйсан Утяшева объявила в социальной сети Instagram. Она записала видео после выступления в Санкт-Петербурге. "Питер, спасибо большое! Сегодня было как-то очень трогательно, красиво... А еще я похудела на десять килограммов. И Катя мне сказала, и Гарик – не поправляться. Короче, я попала!" – с улыбкой объявила Ляйсан. Катя и Гарик – хореографы. Они, кстати, были постановщиками номеров в нескольких сезонах популярного шоу "Танцы" на ТНТ. А его ведущей была как раз Ляйсан.

Также Утяшева обнародовала видео с репетиции, где продемонстрировала новую фигуру. Ее похвалила та самая Катя. "Моя девочка ... это будет лежать здесь ... ... вчера я увидела в зале танцовщицу ... .... ... пока кто-то думает , что тебе все приносят на блюдечке .., ты получаешь в зале *** ., успеваешь на кучу съемок , а мыслями , каждую секунду, со своей семьей ... Ты такая сумасшедшая ... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Катя Решетникова, авторству которой и принадлежит ролик.

Многочисленные поклонники пришли в восторг и осыпали Ляйсан Утяшеву комплиментами. Не обошлось и без критики. Кто-то предположил, будто она сделала липосакцию. Ранее бывшей гимнастке упорно приписывали хирургическое вмешательство в свою внешность, в частности речь шла о пластике лица.

Однако Ляйсан Утяшева опровергла эти слухи. "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу", – в свежем интервью пояснила Ляйсан Утяшева.