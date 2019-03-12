"Не лечит": Трагическая смерть матери уничтожила Утяшеву
Скоропостижная кончина 47-летней Зульфии Утяшевой в 2012 стала настоящей трагедией для спортсменки. Женщина умерла от инфаркта. Сама Ляйсан несколько дней это скрывала.
На состоявшиеся в Москве похороны были приглашены только близкие люди. Экс-гимнастка очень тяжело переживала горе и долгое время находилась в депрессии.
Только благодаря мужу, резиденту Comedy Club Павлу Воле, Ляйсан Утяшевой удалось прийти в себя. Чтобы почтить память о матери, она опубликовала в Instagram совместное фото. "7 лет как ни стало мамы… Время не лечит…", – трогательно и лаконично подписала снимок спортсменка.
Отметим, что Ляйсан Утяшева и ее мама смотрелись, как подруги. появляясь вместе на светских мероприятиях. Было видно, что мать и дочь очень близки.
Ранее в одном из интервью Ляйсан Утяшева признавалась, что училась у мамы не только мудрости и женственности, но и тому, как та "не назидала интеллектом". По словам спортсменки, женщина так подавала информацию, что той самой хотелось узнать все подробнее.
Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в сентябре 2012. 14 мая 2013 года Утяшева родила первенца Роберта в одной из клиник Майами, а 6 мая 2015-го в той же клинике родилась дочь София.
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