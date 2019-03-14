Утяшева призналась в любви лучшему мужчине во Вселенной
Гимнастка опубликовала большую подборку фотографий мужа. "Моя любовь, лучший мужчина во вселенной, лучший отец, лучший друг, учитель, романтик, поэт, моя опора. И, как говорят наши дети, "папа, мы любим тебя больше, чем вся вселенная, горячее, чем солнце". Я тебя очень люблю", – написала гимнастка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
"Возможно, слишком романтично. Ну, а как иначе, когда это все про тебя? С Днем рождения", – добавила любящая жена Павла Воли. Поклонники Ляйсан Утяшевой и комика оставили множество комментариев, в которых присоединились к поздравлениям.
"С днем рождения! Счастья и успехов во всем", "Вы очень классная пара! Люблю вас!!!", "Дай Бог здоровья тебе и твоей семье!!!", "Всех благ! Вы классные, вызываете положительные эмоции", – высказались подписчики. Поклонники звездной пары уверены, что чувства Павла Воли и Ляйсан Утяшевой со временем становятся только крепче.
Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты больше шести лет. Спортсменка и комик воспитывают двоих детей – сына Роберта и дочь Софию. В Сети ходят слухи, что в семье знаменитостей вновь ожидается прибавление. Меж тем, экс-гимнастка и ее муж сплетни не комментируют.
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