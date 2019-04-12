Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым
Несколько дней назад экс-супруг певицы Ольги Бузовой разместил видеообращение футбольного фаната Игоря Шумилина. Мужчина попросил всех поклонников спорта прийти в парк "Сокольники", чтобы встать на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребята понесли наказание. Все что происходит сейчас, это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, на их месте может оказаться каждый из нас", – отметил Игорь Шумилин.
Блогер Лена Миро заявила, что футбольный фанат хочет организовать "тюремный бунт", собрав на митинге преступников, чтобы защитить других преступников. По ее мнению, поддержать спортсменов придут люди, которые устраивают беспорядки на стадионах и на улицах, участвуют в драках и поджигают машины.
Женщина сомневается, что хоть один здравомыслящий чиновник одобрит этот митинг. Она призвала привлечь к ответственности организаторов демонстрации, а также всех, кто поддерживает подсудимых. "Не пора ли привлечь защитничков Кокорина и Мамаева типа Тарасова, которые в силу своего скудоумия все никак не поймут, что нельзя нарушать закон?" – обратилась Лена Миро к пользователям.
У певца есть ангел-хранитель
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Телеведущая пришла на популярное шоу
Телеведущая попала впросак
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Афера с коллегой
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Самоубийство это больно?
<цензура>
что нравиться девушкам
Межрасовый брак
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Грудное вскармливание
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
Седловидная матка