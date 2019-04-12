Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым

Бывший муж певицы Ольги Бузовой выступил в поддержку арестованных спортсменов. Популярный блогер раскритиковала поступок Дмитрия Тарасова.

Несколько дней назад экс-супруг певицы Ольги Бузовой разместил видеообращение футбольного фаната Игоря Шумилина. Мужчина попросил всех поклонников спорта прийти в парк "Сокольники", чтобы встать на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребята понесли наказание. Все что происходит сейчас, это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, на их месте может оказаться каждый из нас", – отметил Игорь Шумилин.

Блогер Лена Миро заявила, что футбольный фанат хочет организовать "тюремный бунт", собрав на митинге преступников, чтобы защитить других преступников. По ее мнению, поддержать спортсменов придут люди, которые устраивают беспорядки на стадионах и на улицах, участвуют в драках и поджигают машины.

Женщина сомневается, что хоть один здравомыслящий чиновник одобрит этот митинг. Она призвала привлечь к ответственности организаторов демонстрации, а также всех, кто поддерживает подсудимых. "Не пора ли привлечь защитничков Кокорина и Мамаева типа Тарасова, которые в силу своего скудоумия все никак не поймут, что нельзя нарушать закон?" – обратилась Лена Миро к пользователям.