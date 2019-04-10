Дарящая поцелуи Бузова вступилась за затравленного Лазарева
В личном Instagram знаменитость опубликовала короткую видеозапись. В кадре она, сидя в машине смотрит в камеру мобильного, а на фоне играет трек Сергея Лазарева – "Scream". В конце Ольга Бузова дарит воздушный поцелуй.
"Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том, зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии 😭😭😭 Я думала, что только мне такое пишут... столько негатива.. 😩😩 Я честно не понимаю, что же вас так заботит всех этот конкурс?! Сергей решил попробовать свои силы второй раз в поездке, что в этом плохого?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка ниже.
После звезда выразила уверенность, что Сергей сможет достойно выступить, взять первый приз и привезти музыкальный конкурс "Евровидение" в нашу страну. Ольга Бузова также отметила, что песня, с которой Лазарев поедет на состязание, ей очень понравилась. Звезда уже добавила ее в свой плейлист.
В конце Ольга Бузова обратилась к поклонникам с просьбой. Она призвала поддержать нашего конкурсанта в это непростое для него время и пожелать ему победы.
Напомним, музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, в Израиле в середине мая. Сергей Лазарев поедет на состязание во второй раз. В 2016 году артист занял третье место. Он исполнял песню You are the only one.
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