Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
По словам артиста, стоимость одной его песни начинается с 20 тысяч долларов (почти 1,3 миллиона рублей). Музыкант отметил, что написал для Юлианны Карауловой песню "Море", а для бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой придумал куплет к треку "Сумасшедший русский".
Александр Степанов рассказал, что продал телеведущей Ольге Бузовой композицию "Чемпион". Треки "Мало половин" и "Она не боится" артист подарил знаменитости и получает с них только авторские отчисления.
В беседе с журналистами ST подчеркнул, что старается найти индивидуальный, психологический подход к каждому заказчику. Он считает, что трек должен подходить исполнителю. "Если бы кто-то другой вместо Оли спел "Мало половин", она бы не произвела такого фурора и не стала бы народным хитом", – пояснил Александр Степанов.
Рэпер признался, что часто отказывает клиентам, которые хотят выпустить песню, чтобы потешить самолюбие, а не привлечь публику. Исключение он делает только для самых обеспеченных заказчиков. "Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер", – приводит его слова Lenta.ru.
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