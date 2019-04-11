Известную актрису вырезали из сериала после скандала со взятками
В новых сериях популярной исторической драмы "Когда зовет сердце" зрители не досчитаются одной из главных героинь. После скандала со взятками из фильма вырезали все эпизоды с Лори Лафлин.
Сериал снова начнет выходить в эфир с 5 мая. Он исчез из сетки вещания Hallmark Channel после того, как стало известно: многие голливудские звезды проплачивали поступление своих детей в колледж. После скандала со взятками продюсер шоу Брайан Берд опубликовал официальное заявление.
"Жизнь преподносит всем нам неприятные неожиданности и единственный способ выжить – пройти через них с мужеством, молитвой, прощением и надеждой. Многих из вас интересовало, что готовит будущее актерской и съемочной группе. Ваше внимание и заинтересованность много для нас значат. Спасибо вам за то, что нас вдохновляете", – написал продюсер. Как выяснилось, новых эпизодов были вырезаны все сцены с Лафлин, которая играла там Эбигейл Стэнтон.
Лафлин и ее супруг Джаннулли предположительно заплатили 500 тысяч долларов, чтобы их дочерей Оливию Джейд и Изабеллу Роуз приняли в университет Южной Каролины в качестве членов команды по гребле. При этом ни одна из девушек не участвовала в спортивных соревнованиях.
В скандале со взятками замешана также "Отчаянная домохозяйка" Фелисити Хаффман и еще 12 звезд Голливуда. Они свою вину признали, пойдя на сделку со следствием, передает Teleprogramma.pro.
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