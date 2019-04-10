Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом
В Сети то и дело появляются снятые тайно фрагменты репетиций Пугачевой и ее балета, судя по которым, каждый номер превратится в масштабный спектакль. Выясняются и скандальные подробности шоу Примадонны.
Говорят, 40 миллионов рублей, которые Алла Пугачева получила от госкорпорации "Вертолеты России" пошли и на дорогостоящую аренду зала Кремлевского дворца – артистка оплатила его на несколько дней. Формально – для установки декораций, но за кулисами Кремлевского дворца сплетничают, что настоящая причина кроется в другом.
Якобы концерт будет идти под фонограмму (чтобы все прошло гладко, ради съемки), а большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не твердо знает. Боится забыть текст, не справиться с дыханием, поэтому, мол, и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей. А во время самого концерта, судачат завистники, будут сниматься только общие планы и зал. Для телеверсии все красиво смонтируют воедино.
В таком случае юбилейное шоу Пугачевой, посвященное не только ее 70-летию, но и 20-летию последнего прощания со сценой, грозит обернуться скандалом. Диск люди, отдавшие перекупщикам по 320 тысяч рублей (при официальной цене от трех до 70 тысяч) могут и дома послушать...
То, что концерт будет идти под фонограмму, можно было предположить еще зимой, когда в Сеть утекли две новые композиции Примадонны. Тогда ее директор Елена Чупракова неосторожно сказала, что все песни для программы уже записаны. А саундпродюсер Александр Лопатин добавил: "Концертные версии она записывает уже на другой студии".
Многие критики считают, что нынешняя вокальная форма Пугачевой не позволяет ей работать, что называется, вживую. Вызывает сомнения и качество материала, который последняя народная артистка СССР представит публике.
Например, музыкальный обозреватель Сергей Соседов прямо говорит об Алле Борисовне: "Я как ее поклонник оскорблен ее сегодняшним репертуаром и считаю это плевком в свою душу. Когда она запела откровенную позорную туфту типа "Копеечки на телогреечку" или "Не учи меня жить" с интонацией гопника, то мой долг говорить об этом".
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