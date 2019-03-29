Тарасов скупил для Костенко цветочный магазин
На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена в комнате, полной роскошных букетов, стоящих в ведрах. "Ну что за мужчина, а? Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Для меня ты самый лучший", – подписала фото Анастасия Костенко.
Судя по кадру, Тарасов ради жены скупил весь цветочный магазин. Странным кажется помещение, в котором находится модель. Там нет ни окон, ни мебели. Оно чем-то напоминает склад или подвал.
Пользователи соцсети были растроганы заботой и вниманием футболиста к супруге. Они оставили Анастасии Костенко массу поздравлений и пожеланий счастливой семейной жизни.
Отметим, что Тарасов и Костенко любят проводить романтические вечера в ресторане. Так, в марте футболист с супругой оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в кафе. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили себе приятный ужин, полакомившись устрицами.
Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочь Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок, малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на Ольге Бузовой.
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