Тарасов скупил для Костенко цветочный магазин

Жена футболиста отпраздновала день рождения. Анастасия Костенко похвасталась подарком, который преподнес ей Дмитрий Тарасов.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена в комнате, полной роскошных букетов, стоящих в ведрах. "Ну что за мужчина, а? Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Для меня ты самый лучший", – подписала фото Анастасия Костенко.

Судя по кадру, Тарасов ради жены скупил весь цветочный магазин. Странным кажется помещение, в котором находится модель. Там нет ни окон, ни мебели. Оно чем-то напоминает склад или подвал.

Пользователи соцсети были растроганы заботой и вниманием футболиста к супруге. Они оставили Анастасии Костенко массу поздравлений и пожеланий счастливой семейной жизни.

Отметим, что Тарасов и Костенко любят проводить романтические вечера в ресторане. Так, в марте футболист с супругой оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в кафе. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили себе приятный ужин, полакомившись устрицами.

Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочь Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок, малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на Ольге Бузовой.