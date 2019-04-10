Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии. В студии программы "Судьба человека" Мария Куликова откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым.

Артистка поведала, что потеряла мать. Женщина болела раком. "Она такая мудрая была у меня, совершенно фантастическая", – с грустью сказала Мария в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Незадолго до трагедии Куликова дала слово, что не оставит родительницу умирать в больнице. Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.

"Мы вместе много путешествовали. Когда мы узнали мамин диагноз, я могла по пути залечивания пойти. Онкология, к сожалению, сейчас – это распространенный момент. Мы приняли такое мини-коллективное решение – путешествовать и кайфовать от жизни. Мои подруги составляли нам компанию. Мы побывали в Париже, на морях", - вспоминает Мария Куликова.

Сегодня артистка ни о чем не жалеет. В поездках она и мать стали еще ближе.

"Я все успела. У меня не начались паника и истерика от того, что мы имеем такую страшную проблему. Мы с ней сплотились и получили максимальное удовольствие от жизни", – добавила знаменитость в беседе с ведущим шоу "Судьба человека".

Мария призналась, что в день, когда она узнала об уходе матери, впала в ступор и плохо соображала. Все заботы по организации похорон взял на себя ее бывший муж актер Денис Матросов.

"Он был на похоронах, всем занимался. Всем, вплоть до оплаты каких–то очень важных, ключевых вещей. Он горевал так, что в какой-то момент мне показалось, что я себя чувствую лучше, чем он. В таких тяжелых ситуациях люди проявляются", – отметила Куликова в студии программы "Судьба человека".

По словам Марии, осознание потери наступило только через полгода. "Я ехала в аэропорт Шереметьево в такси. Проезжала мимо МАДИ, где она проработала всю жизнь, где в детстве я очень часто тусила. Я увидела залитый солнцем МАДИ и в этот момент поняла, что все. Никогда больше. Я ревела так... Видимо, это стресс накопившийся", – рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека".