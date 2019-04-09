Корчевников узнал о проделках дурившего поклонниц Баталова

Заслуженный артист России Сергей Баталов откровенно побеседовал с телеведущим Борисом Корчевниковым. В студии программы "Судьба человека" актер поведал, как в молодости притворялся родственником звезды советского кино.

Сергей Баталов признался, что многие считали его родственником Алексея Баталова, который сыграл Гошу в легендарном фильме "Москва слезам не верит". Однокурсники будущего артиста по театральному училищу постоянно интересовались его биографией. Они не верили, что Сергей и Алексей Владимирович всего-навсего однофамильцы.

Баталов рассказал, что носит фамилию отчима. В начале карьеры он планировал ее поменять, чтобы избежать сравнений, но не успел. "Съемки шли одна за другой, и меня уже все стали узнавать именно под фамилией Баталов. Тогда я понял, что главное – это не опозорить знаменитую фамилию", – признался артист в студии программы "Судьба человека".

Как-то раз он вместе с артистом Сергеем Газаровым устроил грандиозный розыгрыш. Приятели поехали вместе в Баку, где жили родственники Газарова. Тот сказал близким, что везет с собой сына звезды оскароносного фильма.

"Мне Газаров сказал: "Надо сыграть!" Меня встречали с оркестром. У Газарова брат – дирижер, поэтому я не удивился. Местные женщины были готовы носить меня на руках. Они брали меня за руку и чуть ли не в любви признавались. В те годы Алексей Баталов был звездой номер один", – шокировал артист ведущего ток-шоу "Судьба человека".

Через несколько недель приятели засобирались в Москву. Сергей Баталов решил во всем признаться. Во время застолья он хотел произнести тост-покаяние. "Даже если бы я не был сыном Баталова…" В это время Газаров мне говорит: "Играем до конца!" В итоге я так и не сознался", – рассказал о своих проделках Сергей Баталов в студии программы "Судьба человека".